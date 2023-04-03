Durmusali Ates kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Durmusali Ates Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Durmusali Ates adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Durmusali Ates Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Durmusali Ates 17 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Durmusali Ates Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Trabzonspor U19 futbol takımında oynamaktadır. Trabzonspor U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Durmusali Ates'nin Trabzonspor U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Durmusali Ates Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Durmusali Ates Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Durmusali Ates şuan Trabzonspor U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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