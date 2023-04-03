Durmusali Ates kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Durmusali Ates Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Durmusali Ates kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Durmusali Ates ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.