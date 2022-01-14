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Durna isminin anlamı nedir, Durna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Durna isminin anlamı; Bir cins kuş Turna olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Durna isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Durna isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Durna isminin anlamı nedir, Durna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Durna isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Durna ismi ne demek, Durna ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Durna isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Durna İsminin anlamı nedir? TDK Durna anlamı:

Durna isminin anlamı, Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup halk arasında altı farklı şekilde bilinmektedir.

1-Lekesiz, berrak
2-Turna kuşu.
3-Şapka siperi
4-Dam saçağı
5-Erkekler tarafından ve yalnız olarak oynanan bir halk oyunu.
6-Bir cins kuş Turna

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Durna İsmi Kuranda geçiyor mu?

Durna ismi kuranda geçmemektedir.

Durna isminin kökeni:

Durna ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1908 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Durna isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Durna isminin rengi:

Malakit

Durna ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Durna isminin Harf Analizi Nedir ?

Durna ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D : Üstün güçler, güçlü

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Durna isminin Numerolojisi Kaçtır?

Durna ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D : 5

U : 25

R : 21

N : 17

A : 1

= 69 Durna İsminin Numeroloji Toplamı 69’dir.

Durna isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Durna ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Durna isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D: 4   U: 3   R: 9   N: 5   A: 1 = 22

2 2 = 4 Kader sayısıdır

Durna isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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