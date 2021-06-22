Duru isminin anlamı nedir, Duru ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Duru isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Duru ismi ne demek, Duru ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Duru isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Duru İsminin anlamı nedir? TDK Duru anlamı:

TDK sözlüğünde Duru isminin anlamı 3 şekilde verilmiştir;

1. Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak.

2. Pürüzsüz

3. Arınmış, karışık olmayan

Duru İsmi Kuranda geçiyor mu?

Duru ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Duru isminin kökeni:

Duru ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Duru ismini kullanan 39.684 kişi bulunmaktadır.

Duru isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Duru isminin rengi:

Şeftali

Duru ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Duru isminin Harf Analizi Nedir ?

Duru ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D : Üstün güçler, güçlü

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Duru isminin Numerolojisi Kaçtır?

Duru ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D : 5

U : 25

R : 21

U : 25

= 76 – Duru İsminin Numeroloji Toplamı 76’dir.

Duru ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Duru isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Duru isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

D: 4 U: 3 R: 9 U: 3 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Duru isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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