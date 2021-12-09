Durumu kritik! Pendik Çarşı Camii İmam Hatibi Fikret Cesur entübe edildi
Koronavirüse yakalanan Pendik Çarşı Camii İmam Hatibi Fikret Cesur, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.
Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Pendik Çarşı Camii İmam Hatibi Fikret Cesur Fikret Cesur, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.
ENTÜBE EDİLDİ
Tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde durumunun ağırlaşması üzerin entübe edildi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Kovid-19'a ek olarak Şeker hastalığı da, hastalığın seyrini olumsuz etkiliyor. Durumu kötüye giden Fikret Cesur'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar ellerinden gelen her türlü çabayı göstermeye devam ediyor.