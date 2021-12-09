Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıYılbaşı biletleri satışa çıktı mı? | Büyük ikramiye kaç para? | Nereden alınır?Kansere yenik düştü! Danimarkalı efsane kaleci Lars Högh yaşamını yitirdiSeren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü! Kadir Doğulu'nun aşağılık kompleksi olduğunu söyledi, Neslihan Atagül'e de tavsiye vermeyi ihmal etmedi!Yatak İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSüper Loto sonuçları 9 Aralık 2021 Perşembe | 09.12.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıGençlerbirliği - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika: 9 Aralık 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuTwitter 2021 yılında en çok kullanılan hashtag, isim ve tweetlerini açıkladı! İşte Twitter 2021 en çok konuşulanlar!Kocaelispor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Durumu kritik! Pendik Çarşı Camii İmam Hatibi Fikret Cesur entübe edildi

Durumu kritik! Pendik Çarşı Camii İmam Hatibi Fikret Cesur entübe edildi

Koronavirüse yakalanan Pendik Çarşı Camii İmam Hatibi Fikret Cesur, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Durumu kritik! Pendik Çarşı Camii İmam Hatibi Fikret Cesur entübe edildi

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Pendik Çarşı Camii İmam Hatibi Fikret Cesur Fikret Cesur, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Durumu kritik! Pendik Çarşı Camii İmam Hatibi Fikret Cesur entübe edildi

ENTÜBE EDİLDİ

Tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde durumunun ağırlaşması üzerin entübe edildi.

Durumu kritik! Pendik Çarşı Camii İmam Hatibi Fikret Cesur entübe edildi

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kovid-19'a ek olarak Şeker hastalığı da, hastalığın seyrini olumsuz etkiliyor. Durumu kötüye giden Fikret Cesur'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar ellerinden gelen her türlü çabayı göstermeye devam ediyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT