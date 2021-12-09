Durumu kritik! Pendik Çarşı Camii İmam Hatibi Fikret Cesur entübe edildi

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Pendik Çarşı Camii İmam Hatibi Fikret Cesur Fikret Cesur, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

ENTÜBE EDİLDİ

Tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde durumunun ağırlaşması üzerin entübe edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kovid-19'a ek olarak Şeker hastalığı da, hastalığın seyrini olumsuz etkiliyor. Durumu kötüye giden Fikret Cesur'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar ellerinden gelen her türlü çabayı göstermeye devam ediyor.