Duş almak için girdiği banyoda canından oldu!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir genç, duş almak için girdiği banyoda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü hayatını kaybetti. Evden alınan ceset incelenmek için morga kaldırılırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Yavuzlar Mahallesi'nde, Mustafa Ş. (28) isimli şahıs akşam saatlerinde duş almak için banyoya girdi. Mustafa Ş.'nin uzun süre banyoda kalması üzerine şüphelenen ailesi banyonun kapısını zorla açarak içeri girdi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN UĞRAŞLARI CEVAP VERMEDİ

Mustafa Ş.'yi yerde hareketsiz yatarken bulan ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evin içinde yaptı. Mustafa Ş.'nin kalbinin durduğunu belirleyen sağlık ekipleri Mustafa Ş.'ye şok vererek kalbi tekrardan çalıştırmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Mustafa Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Öte yandan Mustafa Ş.'nin madde bağımlısı olduğu iddia edilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.