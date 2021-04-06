Duşakabin Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Duşakabin Montajcısı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müşteri isteği ve ölçülerine göre veya sabit ölçülerde duşakabine ait metal iskelet, cam ve ray profilerin montajını yapma, gerekli kontrolleri yapma bilgi becerisine sahip kişidir.

Duşakabin Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Duşakabin Montajcısı Maaşları

Duşakabin Montajcısı maaşı ortalama aylık 3.750 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Duşakabin Montajcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Duşakabin Montajcısı Ne İş Yapar?

Duşakabin Montajcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Duşakabin yapılacak yerin ölçüsünü almak ve metal profilleri ölçülere uygun kesmek,

b) Metal iskelet ve cam panellerin kayacağı ray profilinin birleştirmek,

c) İskelet parçaları köşe takozları da eklemek, birleştirmek ve yerleştirilmeye hazır hale getirmek,

d) Duvar dikme profilleri banyo karolarının arasındaki derzlere denk getirilecek şekilde tutturmak,

e) Ölçülere göre delik yerlerini işaretlemek, matkap yardımıyla açılan deliklere dübeller oturtmak,

f) Duvar dikme profillerini duvara sabitlemek,

g) Metal iskelet duvar dikme profillerinin kanallarına geçirmek suretiyle birleştirmek,

h) Sabit camların yerleştirmek,

i) Açılır kapanır cam panellerin iskelet üzerinde kaymasını sağlayacak aparatları cam üzerine montajı yapmak,

j) Hareketli cam panelleri iskelet raylarına oturtmak,

k) Sızdırmazlık için gerekli tüm boşlukların silikon ile doldurmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Duşakabin Montajcısı Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Montajcılardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Montajcılardır.

Duşakabin Montajcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Duşakabin Montajcısı mesleğinin meslek kodu 8219.18 olarak belirlenmiştir

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