Dusan Pantelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Pantelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Pantelic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Pantelic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Pantelic 15 Nisan 1993 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Pantelić Dušan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Pantelic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPlayers yapmaktadır. Dusan Pantelic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Pantelic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dusan Pantelic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Pantelic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Pantelic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Pantelic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Palic Koming

1 Haziran 2012 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2012 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2013 yılında OFK Mladenovac

30 Haziran 2013 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2013 yılında Srem Jakovo

31 Aralık 2013 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2014 yılında Teleoptik

30 Haziran 2014 yılında Rad Belgrad

3 Temmuz 2014 yılında Vozdovac

1 Şubat 2015 yılında Napredak

1 Temmuz 2015 yılında FK Bezanija

30 Ocak 2016 yılında Novi Pazar

2 Ağustos 2017 yılında Radnik

20 Ocak 2019 yılında PAS Giannina

31 Ağustos 2019 yılında Radnicki Nis

21 Temmuz 2021 yılında Honvéd

29 Temmuz 2022 yılında FK Tuzla City

Dusan Pantelic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Pantelic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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