Dusan Petric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Petric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Petric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dusan Petric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dusan Petric 4 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dusan Petric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Petric'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dusan Petric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dusan Petric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Partizan U16
1 Temmuz 2021 yılında Partizan U17
8 Eylül 2022 yılında Vrsac U19
Dusan Petric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dusan Petric şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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