Dusan Pinc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Pinc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dusan Pinc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dusan Pinc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dusan Pinc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Pinc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dusan Pinc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Pinc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Pinc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Pinc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Pinc 1 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dušan Pinc şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Pinc Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Pinc'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dusan Pinc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Pinc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Dusan Pinc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Pinc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2017 yılında Vik. Plzen B

7 Mart 2018 yılında FC Pisek

1 Ağustos 2019 yılında Vik. Plzen B

26 Mayıs 2020 yılında 1.FK Příbram

31 Aralık 2020 yılında Vik. Plzen B

19 Ocak 2021 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2021 yılında Vik. Plzen B

28 Temmuz 2021 yılında Domazlice

31 Aralık 2021 yılında Vik. Plzen B

28 Ocak 2022 yılında Humenne

30 Haziran 2022 yılında Vik. Plzen B

20 Temmuz 2022 yılında 1.SK Prostejov

Dusan Pinc kimdir

Dusan Pinc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Pinc şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Blatná (2004 - 2010)
FC Písek (2010 - 2013)
FC Viktoria Plzeň (2013 - 2017)

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Dusan Pinc nereli

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