Dusan Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Zivkovic 31 Temmuz 1996 tarihinde Leskovac şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Живковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Zivkovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusan Zivkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dusan Zivkovic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 20 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Dusan Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2012 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2014 yılında Kızılyıldız

8 Temmuz 2015 yılında Spartak

31 Aralık 2015 yılında Kızılyıldız

29 Ocak 2016 yılında FK Bezanija

30 Haziran 2016 yılında Kızılyıldız

22 Temmuz 2016 yılında Radnicki Nis

31 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

9 Temmuz 2018 yılında Rad Belgrad

8 Şubat 2021 yılında Rudar Pljevlja

16 Ocak 2023 yılında Sutjeska Niksic

Dusan Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Zivkovic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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