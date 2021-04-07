Düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep’in babası cenazeyi almak için Konya'ya gitti

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü. Düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep şehit olurken, şehidin Trabzon'daki babaocağına acı haber verildi. Baba Mehmet Gençcelep oğlunun cenazesini almak için havayolu ile Konya'ya giderken, şehidin annesinin ise 10 gün önce Konya'ya gittiği öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası şehit Yüzbaşı Gençcelep'in İzmir Çiğli'den 1 yıl önce Konya'ya tayini çıktığı ve 19 Mayıs'ta Samsun'daki gösteri uçuşunda görev yapacağı öğrenildi. Şehidin Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Bulak mahallesinde bulunan babaocağında acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, şehidin babaocağındaki evine Türk bayrağı asıldı.

"1 AY ÖNCE MEMLKETİNE GELMİŞTİ"

Şehidin amcası Ahmet Gençcelep'in Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep "in 1 ay önce memleketine geldiğini belirterek, "En son 1 aydan fazla oldu memleketine geldi. 10-15 gün kalmıştı. Konya'ya tayini çıkmıştı oraya gitti. Çanakkale'de görev yapmıştı. Oradaki görevini tamamlamıştı. Konya'da eğitim yapıyorlarmış. Babası buradaydı annesi de 10 gün önce Konya'ya gitmişti. Kardeşi de oradaydı" dedi.

Amca Mustafa Gençcelep ise, 1 ay önce görüştüklerini belirterek, şehidin Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri uçuşu yapacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı