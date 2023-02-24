Dusko Mitric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusko Mitric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusko Mitric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusko Mitric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusko Mitric 14 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Duško Mitrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusko Mitric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusko Mitric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına - tarihinde katılmıştır. Dusko Mitric'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusko Mitric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusko Mitric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusko Mitric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusko Mitric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusko Mitric şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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