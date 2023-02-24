Dusko Pepic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusko Pepic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusko Pepic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusko Pepic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusko Pepic 3 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Duško Pepić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusko Pepic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusko Pepic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına - tarihinde katılmıştır. Dusko Pepic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusko Pepic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusko Pepic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusko Pepic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusko Pepic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusko Pepic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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