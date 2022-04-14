Düttürü Leylâ ne demek, TDK'ya göre Düttürü Leylâ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Düttürü Leylâ ne demek? Düttürü Leylâ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi düttürü Leylâ kelimesi. Peki düttürü Leylâ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre düttürü Leylâ nedir, düttürü Leylâ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DÜTTÜRÜ LEYLÂ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Düttürü Leylâ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre düttürü Leylâ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tuhaf, dar ve kısa giyinmiş kadın

