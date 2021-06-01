Duvarcı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7112.03

Meslek Adı : Duvarcı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu : Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu : Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Her türlü (tuğla, taş, briket, hazır blok vb.) yapı malzemesi ile ; duvar, şömine,baca vb. örme işleri ve bunlara ait hesap ve teknik çizimler yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Duvarcı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Matematiksel temel işlemleri, ondalık, kesirli, oran-orantı, trigonometri hesaplarını yapmak.

b) Üçgen ve ölçü birimlerinin hesaplarını yapmak.

c) Ölçek ve çevre hesaplarını yapmak.

d) Alan, hacim ve fiziksel hesapları yapmak.

e) Bina aplikasyon yapmak

f) Blokaj ve grobeton yapmak

g) Duvar hazırlığı yaparak duvar örmek

h) Demiri donatıya hazırlamak

i) Kaba ve ince sıva yapmak

j) Basit yalıtım yapmak

k) Norm yazı, çizgi çeşitleri ve temel geometrik çizimler yapmak.

l) İz düşüm çizimleri yapmak.

m) Cismin temel görünüşlerini çizmek.

n) Perspektif ve kesitleri çizmek.

o) Keşif ve metraj yapmak.

p) Fiyat teklifi ve sözleşme yapmak.

q) Hak ediş hazırlamak ve iş teslimatı yapmak.

r) Duvar hazırlığı yapmak.

s) Düz duvar ve lento yapmak.

t) Hatıl ve kemerli duvar yapmak.

u) Tuğla örgü çeşitleri yapmak.

v) Briket ve hazır bloklarla duvar yapmak.

w) Taş duvar yapmak.

x) Cam ve panel duvar yapmak.

y) Cam ve Panel Duvar

z) Tek ve çift duvar örgülerini yapmak.

aa) Yığma kolon örgüleri yapmak.

bb) Yığma merdiven yapmak.

cc) Rögar yapmak ve büz döşemek.

dd) Şömine ve barbekü yapmak.

ee) Baca yapmak.

ff) Duvar çizmek.

gg) Barbekü, baca ve şömine çizmek.

hh) Lento, rögar ve drenaj çizmek.

ii) Yığma kolon çizmek.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Duvarcı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü mesleği için “8342.34” kod olarak kullanılır iken Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü mesleği için “8343.22” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Duvarcı Meslek Kodu “7112.03” olarak belirlenmiştir.

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