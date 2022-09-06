Duy da inanma! Meral Akşener'den göz dolduran tepki: "HDP'nin olduğu masada biz yokuz!"

Gürsel Tekin'in "HDP'ye elbette bakanlık verilebilir" ifadelerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den "HDP'nin olduğu masada biz yokuz" tepkisi geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Duy da inanma! Meral Akşener'den göz dolduran tepki: "HDP'nin olduğu masada biz yokuz!"

CHP'li Gürsel Tekin’in katıldığı bir televizyon programında verdiği "HDP’den bakan çıkabilir" yanıtı siyaset gündeminde deprem etkisi yarattı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Tekin'in HDP’ye bakanlık verilebileceği yönündeki sözlerine yanıt olarak, “Bizim olduğumuz masada HDP olmaz” dedi.

Duy da inanma! Meral Akşener'den göz dolduran tepki: HDP'nin olduğu masada biz yokuz!

O İFADELER ÇOK ELEŞTİRİLDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Yapılan toplantının gündeminde CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık verilebileceği yönündeki ifadeleri vardı. HaberTürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, Söz alan birçok il başkanı o sözleri eleştirdi, HDP’nin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

Duy da inanma! Meral Akşener'den göz dolduran tepki: HDP'nin olduğu masada biz yokuz!

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