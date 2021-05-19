Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Teksas'taki okullarda maske zorunluluğu yasaklandı

Teksas'ta şok edici koronavirüs kararı konuşuluyor. Maske takmanın dayatılmasını cezalandıran düzenlemeye gidildi. ABD'de alınan pandemi önlemlerine karşı çıkan eyaletlerin başında gelen Teksas'ta maske takmanın dayatılmasını cezalandıran düzenlemeye gidildi.

MASKE TAKILMASINI TALEP EDEN PARA CEZASI

Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ın yeni düzenlemesiyle alınan karar doğrultusunda Teksas eyaleti hükümetine bağlı binalar, okullar, halk sağlığı merkezlerinde maske takma zorunluluğu yasaklandı. Maske yasağına ek olarak yerel yetkililer artık yurttaşlardan yüzlerini örtmelerini talep edemeyecek. Ayrıca maske takılmasını talep eden yetkililer, 1000 dolara varan para cezalarına çarptırılabilecek.

"TEKSASLILAR KENDİLERİ KARAR VERMELİDİR"

21 Mayıs'ta yürürlüğe girecek maske takma zorunluluğu yasağından devlet hastaneleri ve gözaltı merkezleri muaf olacak. Abbott, eyalet içinde yerel yönetim birimlerinin maske zorunluluğu dayatmasını yasaklayan son valilik kararnamesiyle ilgili açıklamasında, "Teksaslılar için en iyi sağlık uygulamalarının ne olduğuna federal hükümet değil, Teksaslılar kendileri karar vermeli" dedi.

'Maske takmayla ilgili tercih hakkı sunarak Teksaslıların özgürlüğünü savunduğunu' söyleyen Abbott, Kovid-19'la mücadelede aşıları ve antikor tedavilerini kullanmaya devam etme sözü verdi. Teksas nüfusunun yüzde 39'undan fazlası iki dozla tamamen aşılanmış durumda.