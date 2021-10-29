Duygu Bal beslediği sokak köpeklerinin saldırısına uğradı! Kanlar içinde kalan eski milli voleybolcu belediyeye isyan etti!

Geçtiğimiz günlerde sosyetik Gül Gülge'nin yaşadığı köpek saldırısından sonra bu kez voleybolcu Duygu Bal da aynı saldırıya maruz kaldı,

Sarıyer'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını açıklayan Duygu Bal, yaşadığı korku dolu anları Takvim'e anlattı.

"5 KÖPEK SİNSİCE SALDIRDI"

Korkunç bir facia yaşadığını söyleyen 34 yaşındaki voleybolcu, "Sokağımda beslediğim köpeklerin saldırısına uğradım. 5 köpek sinsice bize saldırdı. Minik köpeğimi tasmasından çekerek kucağıma alınca korkuyla benim burnumu ısırdı. Onu kucağıma almasam diri diri yiyeceklerdi. O sırada köpeklerden bir tanesi elimi ısırdı. Koştuk bir apartmanın kapısı açıktı. Kendimi içeri attım. Burnum kanıyordu. Oradakiler yardım etti. Şu an kuduz aşısı oluyorum. Köpeğimin yaralarını tedavi ediyoruz. Psikolojisi çok kötü" dedi.

"BELEDİYE BU KADAR SORUMSUZ OLAMAZ"

Sokaktaki başı boş köpeklerin alınmasını istediğini belirten Bal, gerekirse Sarıyer Belediyesi'nin önünde yatacağını söyleyerek, "Korkudan sokağa çıkamıyorum. Belediye bu kadar sorumsuz olamaz. Aynı yerde başka küçük bir köpeği öldürmüşler" diye konuştu.

"KISA BOYLU OLSAM KURTULAMAZDIM"

Uzun boylu olmanın avantajını gördüğünü söyleyen Bal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben uzun boylu ve sporcu olmanın ne işe yaradığını o an gördüm. Kısa boylu ya da biraz güçsüz biri olsam asla kurtaramazdım kendimi."