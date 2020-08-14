Duygu Delen'in 4. kattan düşme anı ortaya çıktı! Görüntüler kan dondurdu!
Gaziantep'te Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu Mehmet Kaplan’ın evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edilen 17 yaşındaki Duygu Delen'in düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.
Gaziantep'ten gelen acı haber Türkiye'nin gündeminde bomba etkisi yarattı. 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Duygu Delen, Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın Batıkent Mahallesi’ndeki evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edilmişti. O anın görüntüleri binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Duygu Delen olayı nedir? Duygu Delen'e ne oldu? Neden öldü? Duygu Delen kimdir?
DUYGU DELEN'E NE OLDU?
17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Duygu Delen erkek arkadaşı Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın Batıkent Mahallesi’ndeki evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edildi.
Duygu Delen’in Mehmet Kaplan ile balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü öne sürüldü. Duygu’nun arkadaşları olayın intihar olarak duyurulmasına tepki göstererek sosyal medyada #DuyguİçinAdalet etiketiyle olayı gündeme taşıdı.
EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA
17 yaşındaki Duygu D.’nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdikten sonra düştüğü an, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.