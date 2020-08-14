Şanlıurfa Valisinden örnek hareketErzincan'da feci kaza: 1 ölü 4 yaralıDeniz Türüç ve Harun Tekin, Kasımpaşa yolunda!Bursa'da peş peşe iki kaza!Fenerbahçe'nin Kovid-19 testleri negatife döndü!İçişleri Bakanlığından, "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelgeGünlük burç yorumları 15 Ağustos Cumartesi 2020Nuri Alço genç eşiyle balayındaDuygu Delen'in 4. kattan düşme anı ortaya çıktı! Görüntüler kan dondurdu!Kurtulmuş: BAE, Filistin davasını sattı!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Duygu Delen'in 4. kattan düşme anı ortaya çıktı! Görüntüler kan dondurdu!

Duygu Delen'in 4. kattan düşme anı ortaya çıktı! Görüntüler kan dondurdu!

Gaziantep'te Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu Mehmet Kaplan’ın evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edilen 17 yaşındaki Duygu Delen'in düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'ten gelen acı haber Türkiye'nin gündeminde bomba etkisi yarattı. 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Duygu Delen, Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın Batıkent Mahallesi’ndeki evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edilmişti. O anın görüntüleri binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

Duygu Delen olayı nedir? Duygu Delen'e ne oldu? Neden öldü? Duygu Delen kimdir?Duygu Delen olayı nedir? Duygu Delen'e ne oldu? Neden öldü? Duygu Delen kimdir?

DUYGU DELEN'E NE OLDU?

 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Duygu Delen erkek arkadaşı Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın Batıkent Mahallesi’ndeki evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edildi.

Duygu Delen’in Mehmet Kaplan ile balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü öne sürüldü. Duygu’nun arkadaşları olayın intihar olarak duyurulmasına tepki göstererek sosyal medyada #DuyguİçinAdalet etiketiyle olayı gündeme taşıdı.

yry-8ahr.jpg

EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

17 yaşındaki Duygu D.’nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdikten sonra düştüğü an, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT