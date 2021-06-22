Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada üst mahkeme itirazı kabul etti

Gaziantep’te Mehmet Kaplan'ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Duygu Delen’in hayatını kaybetmesi ile ilgili görülen davada ev hapsi verilerek tahliye edilen Mehmet Kaplan tekrar tutuklandı.

Tahliye kararına yapılan itiraz neticesinde mahkeme mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi gözönüne alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından sanık Mehmet Kaplan’ın evine giden polis ekipleri Kaplan’ı tutuklamak üzere gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Duygu Delen, ünlü iş insanının oğlu ve sevgilisi olduğu öne sürülen Mehmet Kaplan'ın 4. katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Delen'in, tartıştıkları esnada balkona çıkarak dengesini kaybettiğini öne süren 20 yaşındaki Mehmet Kaplan, olayın ardından cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı.

Olay hakkında başlatılan soruşturmanın ardından tutuklanarak 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edilmişti. Tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamanın 16 Haziran'daki duruşmasında mahkemece tutuklu sanık hakkında ev hapsiyle tahliye edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi. Açıklamada, karara Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği bildirilmişti