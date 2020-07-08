Ünlü fenomen Duygu Özaslan kimdir? son dönemlerin en çok konuşulan ismi Duygu Özaslan yine çok konuşulacak bir konuya imza attı. Özaslan'ın geçtiğimiz gün Bodrum'da magazinciler tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada şok etkisi yarattı. Peki Duygu Özaslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kaç kilo? Duygu Özaslan Son hali

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı.

Duygu Özaslan'ın bikinili görüntülerini görenler gözlerine inanamadı!

İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi. Duygu Özaslan uzun yıllar Barış Taylan Demirige ile birlikteydi ancak çift ilişkilerini noktalayan çift zaman zaman köpekleri için bir araya geliyor.

Duygu Özaslan, video hobisini meslek haline getirdi. 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:

İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum.

DUYGU ÖZASLAN KAÇ KİLO?

Bir dönem Serenay Sarıkaya ile 4 yıl birlikte olan Kerem Bürsin ile anılan Duygu Özaslan 1.66 metre boyunda, 60 kilo ve Koç burcudur.