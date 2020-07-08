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  3. Duygu Özaslan'ın bikinili görüntülerini görenler gözlerine inanamadı!

Duygu Özaslan'ın bikinili görüntülerini görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü fenomen Duygu Özaslan geçtiğimiz gün bikinili görüntülendi. Özaslan’ın , sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları ile gazetecilerin çektiği fotoğraflardaki fark 'photoshop mu yapıyor?' dedirtti. Özaslan'ın bu görüntüleri sosyal medyada espri konusu oldu.

Duygu Özaslan'ın bikinili görüntülerini görenler gözlerine inanamadı!

Yapmış olduğu paylaşımlar ve söylemlerle sık sık magazin gündemini meşgul eden ve adından söz ettiren ünlü fenomen Duygu Özaslan şimdi de yapmış oldu photoshoplu paylaşımlarla gündeme geldi. Ünlü fenomen'ın magazinciler tarafından çekilen fotoğrafları ve kendi paylaştıkları arasındaki fark görenleri şaşırttı.

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Ünlü fenomen Duygu Özaslan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. 'Sunny Sıde Up' söylemiyle tanınan Özaslan şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyordu.

Duygu Özaslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kaç kilo? Duygu Özaslan Son haliDuygu Özaslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kaç kilo? Duygu Özaslan Son hali

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Sıkça sosyal medya hesabından tatilden pozlar paylaşan ve fit vücudu ile boy gösteren Duygu Özaslan'ı görenler gözlerine inanamadı.

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Duygu Özaslan'ın kendi paylaştığı ile kameralara yansıyan görüntüler arasındaki fark sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. 

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Olayın ardından Twitter'da gündem olan Duygu Özaslan'a tepkiler de peş peşe geldi. İşte Twitter'da Duygu Özaslan yorumları;

 

 

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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