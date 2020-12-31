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  3. Duygu Özaslan'ın taytlı fotoğraflarındaki o detaya yorum yağdı!

Duygu Özaslan'ın taytlı fotoğraflarındaki o detaya yorum yağdı!

Her yaptığı olay olan ve bir dönem aldığı fazla kilolarla eleştiri yağmuruna tutulan ünlü youtuber Duygu Özaslan' ın, sosyal medya hesabından paylaştığı taytlı pozlarına gelen yorumlar dikkat çekti.

Duygu Özaslan'ın taytlı fotoğraflarındaki o detaya yorum yağdı!

Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan sosyal medya paylaşımı ile yine gündem oldu. Özaslan'ın taytlı pozlarındaki detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Duygu Özaslan'ın taytlı fotoğraflarındaki o detaya yorum yağdı!

Geçtiğimiz yaz paylaştığı bikinili pozlar ile sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar arasındaki fark dikkat çekmiş ve sonrasında kameralara yakalanan Özaslan'ın aldığı kilolar herkesi şaşırtmıştı.

Duygu Özaslan'ın taytlı fotoğraflarındaki o detaya yorum yağdı!

Bu olayın ardından sıkı bir diyete giren Duygu Özaslan, kilo verdikten sonra cesur karelerini paylaşmaya devam etti.

Duygu Özaslan'ın taytlı fotoğraflarındaki o detaya yorum yağdı!

 Ünlü fenomen son olarak tayt tulumuyla ayna karşısında poz verdi.

Duygu Özaslan'ın taytlı fotoğraflarındaki o detaya yorum yağdı!

Bu defa da aynasının kirliliğiyle gündeme gelen Özaslan'a, takipçilerinden "Bari aynanı temizle" şeklinde yorumlar geldi.
 Duygu Özaslan'ın taytlı fotoğraflarındaki o detaya yorum yağdı!

Özaslan geçtiğimiz günlerde seksi kırmızı elbisesi ile pozlar vermiş ve bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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