 Duygu Özaslan'ın taytlı fotoğraflarındaki o detaya yorum yağdı!

Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan sosyal medya paylaşımı ile yine gündem oldu. Özaslan'ın taytlı pozlarındaki detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Geçtiğimiz yaz paylaştığı bikinili pozlar ile sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar arasındaki fark dikkat çekmiş ve sonrasında kameralara yakalanan Özaslan'ın aldığı kilolar herkesi şaşırtmıştı.

Bu olayın ardından sıkı bir diyete giren Duygu Özaslan, kilo verdikten sonra cesur karelerini paylaşmaya devam etti.

Ünlü fenomen son olarak tayt tulumuyla ayna karşısında poz verdi.

Bu defa da aynasının kirliliğiyle gündeme gelen Özaslan'a, takipçilerinden "Bari aynanı temizle" şeklinde yorumlar geldi.



Özaslan geçtiğimiz günlerde seksi kırmızı elbisesi ile pozlar vermiş ve bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı.