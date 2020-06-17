Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy ile tatilin tadını çıkarıyor. Karantina sürecinin ardından mavi sulara kendini atan ikili lüks teknelerinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Sarışın bu anları sık sık sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak takipçileriyle paylaşıyor.

Teknede bile güzelliğinden ödün vermeyen Sarışın adeta bir stil ikonu gibi 2020 trendlerini yakından takip ediyor.

Çağatay Ulusoy lüks teknesini 2017 yılında 950 bin TL'ye almıştı.