Duygulandıran davranış! İftar yemeğini yolcu ile paylaştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Körfez Hereke bölgesi hattında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark'a ait halk otobüsü Körfez ilçesinde hareket halindeyken iftar vakti geldi.

Akşam ezanının okunması üzerine otobüs şoförü Arif Korkmaz, yolcuya "Niyetli misin?" diye sordu.

ORUÇ AÇMAK İÇİN 5 DAKİKA MOLA VERDİ

Yolcunun oruçlu olduğunu ifade etmesini halk otobüsü şoförü Arif Korkmaz, vatandaştan oruçlarını açmak için 5 dakika mola vermek için izin istedi. Vatandaşın sorun olmayacağını söylemesi üzerine Kokmaz halk otobüsünü yol kenarında durdurdu.

İFTAR YEMEĞİNİ VE SUYUNU YOLCU İLE PAYLAŞTI

Daha sonra Korkmaz, suyunu ve yemeğinin yarısını otobüste bulunan vatandaş ile paylaştı. Kokmaz, oruçlarını açmalarının ardından tekrar yola devam etti.

Vatandaş ise Korkmaz'a teşekkür etti. Yaşanan olay halk otobüsü içerisinde bulunan yol güvenlik kameralarına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

İşte o anlar: