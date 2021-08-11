Duygulandıran görüntü! Selde mahsur kalan köpek insan zinciri yapılarak kurtarıldıMasterchef Nasi Goreng nasıl yapılır? | Nasi Goreng tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef Burcu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Burcu Önal İnstagram hesabı nedir?Son dakika | Eda Nur Kaplan'ın intiharına ilişkin tutuklu sayısı 2'ye yükseldiÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 11 Ağustos 2021 Çarşamba | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıBurdur'un Bucak ilçesinde yangın!11 Ağustos 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları11 Ağustos 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Eski eşi Birce Akalay'la aynı dizide rol alacaktı! Sarp Levendoğlu Son Yaz'dan bakın neden vazgeçti!2021 DGS cevap kağıtları erişime açıldı mı? DGS cevap kağıdı görüntüleme 2021
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Duygulandıran görüntü! Selde mahsur kalan köpek insan zinciri yapılarak kurtarıldı

Duygulandıran görüntü! Selde mahsur kalan köpek insan zinciri yapılarak kurtarıldı

Bartın ve Sinop'un ardından Kastamonu ve Samsun'u da sel vurdu. Sinop'ta selde mahsur kalan bir köpek insan zinciri yapılarak kurtarıldı. O anlar izleyenleri duygulandırdı.

Sinop'ta etkili olan kuvvetli yağış Ayancık ilçesinde sele neden oldu. Yağış dolayısıyla çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.  İlçeye ulaşım sağlayan köprülerin tamamının sular altında kaldığı açıklanırken İçişleri Bakanlığı tarafından bölgeye  3 kurtarma helikopteri gönderildiği duyuruldu.

Özel bir televizyon kanalına sele ilişkin açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da, "Ayancık'ta bir fabrikada bazı işçiler mahsur. Fabrikadaki personellerimizle iletişim kurduk. Sel bölgesinde bir hastane tedbir amaçlı tahliye edildi. Öğleden sonra yine bir şiddetli yağış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Sinop ve Kastamonu'dak, afet bölgesinden kurtarılan vatandaşların helikopterlerle emniyetli yerlere ve hastanelere nakledildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopterler, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ediyor. Helikopterlerimizin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşlarımız, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor."

Duygulandıran görüntü! Selde mahsur kalan köpek insan zinciri yapılarak kurtarıldı

SİNOP'TAKİ SEL FELAKETİNDE MAHSUR KALAN KÖPEĞİN KURTARILMA ANI DUYGULANDIRDI

Öte yandan Sinop'ta selde mahsur kalan bir köpek kurtarıldı. Köpeğin kurtarılma anı sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda beğeni alan paylaşım izleyenleri duygulandırdı.

İşte o görüntü:

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT