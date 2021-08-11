Duygulandıran görüntü! Selde mahsur kalan köpek insan zinciri yapılarak kurtarıldı

Sinop'ta etkili olan kuvvetli yağış Ayancık ilçesinde sele neden oldu. Yağış dolayısıyla çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İlçeye ulaşım sağlayan köprülerin tamamının sular altında kaldığı açıklanırken İçişleri Bakanlığı tarafından bölgeye 3 kurtarma helikopteri gönderildiği duyuruldu.

Özel bir televizyon kanalına sele ilişkin açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da, "Ayancık'ta bir fabrikada bazı işçiler mahsur. Fabrikadaki personellerimizle iletişim kurduk. Sel bölgesinde bir hastane tedbir amaçlı tahliye edildi. Öğleden sonra yine bir şiddetli yağış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Sinop ve Kastamonu'dak, afet bölgesinden kurtarılan vatandaşların helikopterlerle emniyetli yerlere ve hastanelere nakledildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopterler, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ediyor. Helikopterlerimizin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşlarımız, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor."

SİNOP'TAKİ SEL FELAKETİNDE MAHSUR KALAN KÖPEĞİN KURTARILMA ANI DUYGULANDIRDI

Öte yandan Sinop'ta selde mahsur kalan bir köpek kurtarıldı. Köpeğin kurtarılma anı sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda beğeni alan paylaşım izleyenleri duygulandırdı.

İşte o görüntü: