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Duygulandıran sürpriz: Eşinin doğum gününü ağılda kutladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde besicilik yapan Selçuk Türkoğlu, eşi Elif Türkoğlu'na ağılda doğum günü sürprizi hazırladı.

Duygulandıran sürpriz: Eşinin doğum gününü ağılda kutladı

Dereli Mahallesi'nde küçükbaş hayvanların bulunduğu Türkoğlu Besiciliğin sahibi Selçuk Türkoğlu, eşi Elif Türkoğlu'na 34. yaşında doğum günü sürprizi yapmak istedi. Çiftin çocukları, küçükbaş hayvanları otlamak için dışarı çıkardıktan sonra ağılda hazırlığa başladılar. 3 çocuk babası Selçuk Türkoğlu'na İbrahim, Nazlı ve Pusat'ta yardım etti. Ağılda doğum günü için hazırlanan resimli pasta masaya konularak, çevre güllerle süslendi. Elif Türkoğlu'nun içeriye girişi sırasında ise meşaleler yakıldı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan ve ilk kez doğum günü sürprizi yapılan Elif Türkoğlu çok duygulandı. Gözyaşlarına hakim olamayan kadın, eşiyle birlikte mumları üfledikten sonra unutmayacağı bir gün yaşatan eşi ve çocuklarına teşekkür etti.

Selçuk Türkoğlu, "35 yaşındayım, geçimimizi küçükbaş hayvan besleyerek, satarak, ticaretini yaparak sağlıyoruz. 15 yıllık evliyim, 3 tane çocuk sahibiyim. Eşime hiç doğum günü yapmadım. Eşimin doğum günü 23 Nisan'dı. Nerede yapayım diye düşündüm. Restoran, kafe gibi yerlerde yapmayı düşündüm ama huzur bulduğum yerde yapmak istedim. Çevrem dostum nasıl düşünür diye de düşündüm ama eşimin, benim mutluluğum her şeyden önce gelir. Damın içinde hayvanlarımın yanında güzel bir sürpriz oldu. Eşimin de çok hoşuna gitti. Değişik bir şey olsun istedik. Yapabildiğimiz kadar düzenledik. Damı yemliğin üzerine gül yaprakları serptik, pasta kestik. İlk olması güzeldi. İlgi çekici oldu. Nefesim olan eşimin doğum günü kutlu olsun" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Duygulandıran sürpriz: Eşinin doğum gününü ağılda kutladı

Duygulandıran sürpriz: Eşinin doğum gününü ağılda kutladı

Duygulandıran sürpriz: Eşinin doğum gününü ağılda kutladı

Duygulandıran sürpriz: Eşinin doğum gününü ağılda kutladı

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