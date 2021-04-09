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Düzce Belediyesi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtacak

Pandemi nedeniyle iftar çadırı gerçekleştiremeyecek olan Düzce Belediyesi dar gelirli ailelerin evlerine sıcak yemek götürecek.

Düzce Belediyesi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtacak

Düzce Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü sosyal belediyecilik çalışmalarına Ramazan ayı içerisinde de devam edecek. Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl da iftar çadırı yerine dar gelirli ailelerin evlerine sıcak yemek götürülecek.

Yardımlaşma ve dayanışma için en nadide zamanlardan olan Ramazan ayında Düzce Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Covid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kalabalık iftar yemekleri, iftar çadırları, Ramazan etkinlikleri düzenlenmeyecek.

3 BİN GIDA KOLİSİ

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahiplerine el uzatmak ve yüzlerinde tebessüm olabilmek için gıda kolisi dağıtımına başladı. Ekipler, toplam 3 bin adet gıda kolisini ihtiyaç sahipleri ile buluşturacak. Öte yandan, salgın nedeniyle iftar çadırlarının bu yıl da kurulamayacağı için önceden tespit edilen 300 ihtiyaç sahibi vatandaşa, Ramazan Ayı boyunca sıcak yemek ulaştırılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düzce Belediyesi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtacak

Düzce Belediyesi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtacak

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