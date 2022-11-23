Düzce depremi Bolu'da da hissedildi! Vatandaşlar kendini sokağa attı, Vali Kılıç son durumu açıkladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bolu'da 20 kişi yaralanırken okullar tatil edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Bolu Valisi Erkan Kılıç, deprem sonrasında İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıç, gazetecilere, Düzce'deki depremin Bolu'da da hissedildiğini söyledi.

Düzce depremi Bolu'da da hissedildi! Vatandaşlar kendini sokağa attı, Vali Kılıç son durumu açıkladı

YARALI SAYISI VE YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Vatandaşların daha önce yaşanan depremlerden dolayı ister istemez bu olaylarda tepki verdiğini anlatan Kılıç, "Vatandaşlarımızın bazıları dışarıya çıkmış. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bir kişi 3'üncü kattan atlama neticesinde yaralandı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor, hayati tehlikesi yok. Onun dışında ufak tefek panikle beraber 20 vatandaşımız yaralandı." diye konuştu.

Düzce depremi Bolu'da da hissedildi! Vatandaşlar kendini sokağa attı, Vali Kılıç son durumu açıkladı

BİNALARDA ÇATLAKLAR VAR

Kılıç, bazı binalarda ufak tefek çatlakların olduğunu belirterek, "Daha çok sıva düşmesi. O tür bilgiler geldi. Çok ciddi değil. Tarama çalışmaları devam ediyor." dedi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Düzce depremi Bolu'da da hissedildi! Vatandaşlar kendini sokağa attı, Vali Kılıç son durumu açıkladı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım açıkladı: Okullar bir gün tatil edildi
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım açıkladı: Okullar bir gün tatil edildi
Vicdansızlığın böylesi! Sesin geldiği yöne yürüyen vatandaş yürek yakan görüntüyle karşılaştı!
Vicdansızlığın böylesi! Sesin geldiği yöne yürüyen vatandaş yürek yakan görüntüyle karşılaştı!
Şişli'de inşaatın duvarı çöktü! Gelen ses mahalleliyi sokağa döktü!
Şişli'de inşaatın duvarı çöktü! Gelen ses mahalleliyi sokağa döktü!
İŞKUR'dan, usulsüzlük açıklaması: soruşturma kurumumuzun bilgisi dahilindedir
İŞKUR'dan, usulsüzlük açıklaması: soruşturma kurumumuzun bilgisi dahilindedir
Son Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de konuştu: Herhangi bir can kaybımız yok
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de konuştu: Herhangi bir can kaybımız yok
Düzce depremini anlatan muhabir Tezcan Solmaz canlı yayında ağladı: "Herkes dışarı çıktı, ağlıyor, çok korktuk"
Düzce depremini anlatan muhabir Tezcan Solmaz canlı yayında ağladı: "Herkes dışarı çıktı, ağlıyor, çok korktuk"
Kırman isminin anlamı nedir, Kırman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kırman isminin anlamı nedir, Kırman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
İŞKUR ihalelerini FETÖ ve DHKP-C ile bağlantılı firmalar almış
İŞKUR ihalelerini FETÖ ve DHKP-C ile bağlantılı firmalar almış
Adalet Bakanlığı: 78 ilde icra dairesi açılmamaktadır
Adalet Bakanlığı: 78 ilde icra dairesi açılmamaktadır
Çok Okunanlar
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Kocaeli'de okullar tatil mi? 5.9 Gölcük Depreminden sonra Kocaeli'de okullar tatil edildi mi?
Kocaeli'de okullar tatil mi? 5.9 Gölcük Depreminden sonra Kocaeli'de okullar tatil edildi mi?
Canlı yayında depreme yakalanan NTV Haber spikeri Buse Yıldırım'ın zor anları!
Canlı yayında depreme yakalanan NTV Haber spikeri Buse Yıldırım'ın zor anları!
İstanbul Fatih'te mide bulandıran olay! Tramvayda tacize kalkışan Iraklı, tekme tokat dövüldü!
İstanbul Fatih'te mide bulandıran olay! Tramvayda tacize kalkışan Iraklı, tekme tokat dövüldü!
Antalya'da çıkan hortumda muz ağaçları ve meyvelerİ zarar gördü.
Antalya'da çıkan hortumda muz ağaçları ve meyvelerİ zarar gördü.
Yorumlananlar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu! "Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"
MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu! "Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"