Düzce depremi kaç saniye, ne kadar sürdü 2022 ? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Düzce depremi kaç saniye, ne kadar sürdü 2022 ? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu?

Melahat Ersoy
Editör
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Düzce depremi kaç saniye, ne kadar sürdü 2022 ? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu?

Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha anımsadı. AFAD verilerine göre 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar ve depremden etkilenen bazı vatandaşlar yaralandı. Deprem sonrası akıllarında birtakım sorular oluşan vatandaşlar da internet arama motorlarında Düzce depremi kaç saniye, ne kadar sürdü 2022 ? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Düzce depremi kaç saniye, ne kadar sürdü 2022 ? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu?

DÜZCE DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım 2022 Çarşamba günü meydana gelen deprem saat 04.08'te yerin 10.6 km altında 6.0 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD verilerine göre ise deprem yerin 6.81 km altında 5.9 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Düzce depremi kaç saniye, ne kadar sürdü 2022 ? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu?

DÜZCE DEPREMİ KAÇ SANİYE, NE KADAR SÜRDÜ 2022 ?

Düzce depreminin ilk tespitlere göre yaklaşık 17 saniye sürdüğü kaydedildi. Depremi hisseden vatandaşlar ise bu sürenin 20 saniye olduğunu ifade etti.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre bölgede en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 150 artçı deprem meydana geldi. 23.11.2022, saat 19.00 itibarıyla Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı. 17 kişinin tedavisi hastanelerde devam ediyor.

Düzce depremi kaç saniye, ne kadar sürdü 2022 ? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu?

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