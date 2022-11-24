Düzce depremini değerlendiren uzman isim, kırılmayan faya dikkat çekti: O illerde hasara neden olabilir

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYM) Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Deprem hakkında net konuşmanın erken olduğunu ifade eden Prof. Dr. Murat Utkucu, "Deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde oluşan Gölcük Depremi kırığının en doğu parçasını oluşturan Karadere fayının kuzeydoğuya doğru uzanan ve Düzce Ovası'nı güneybatıdan sınırlayan fay üzerinde meydana geldi" dedi.

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"DÜZCE'DEKİ DEPREM GÖLCÜK'TEKİ DEPREM KIRIĞININ UZANTISI"

Düzce depremini oluştan Düzce fayı hakkında bilgi veren Murat Utkucu, "Düzce Depremi'ni oluşturan Düzce fayı, batıda Karadere fay parçası ve doğuda Bakacak-Elmalık faylarıyla birlikte kuzey kolu oluşturuyor. Karadere fay parçası 1999'daki Gölcük Depremi sırasında kırılmıştı. Bu sebeple Düzce'deki depremin bir bakıma Gölcük'teki deprem kırığının doğuya doğru bir uzantısı olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Utkucu, Bakacak-Elmalık fay hattında bir deprem beklenildiğini söyleyerek, "Fakat bu depremin ne zaman olabileceğini ya da etkilerini ancak şu anki durumu analiz ettikten sonra söyleyebiliriz" diye konuştu.

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"HENDEK FAYININ ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Bakacak ve Elmalık fay hattı haricinde Hendek Fayı hakkında değerlendirme yapan Utkucu, 1943'deki Hendek depreminde fayın ne kadar kırıldığını bilmediklerini kaydetti. Utkucu, "Ayrıca 1878 yılında Sapanca ve Adapazarı'nda yıkıma yol açan depremin hangi fay üzerinde olduğu da bilinmiyor. Hendek fayının yer bilimleri açısından araştırılması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

3 İL TEHLİKE ALTINDA

KAFZ'ın Doğu Marmara Denizi altında kısmı ile Erzincan'ın doğusundaki Yedisu arasındaki bölgenin 20'nci yüzyılda hiç deprem üretmediğini anımsatan Utkucu, olabilecek depremde 3 ilin etkileneceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde Adıyaman Gölyaka ile Kahramanmaraş Türkoğlu arasındaki kısım yüzyıllardır büyük deprem üretmedi. Belirtilen fay kesiminin büyük bir depremle kırılması Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş illeri içinde hasara neden olabilir."

Kaynak: Milliyet