Düzce'de eğitimin yarın tatil olup olmayacağını merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Düzce okullar tatil mi 21 Mart 2022? Düzce Pazartesi günü kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? Kar yağışlarının etkisini gösterdiği kente ilişkin Düzce Valiliği'nden haber geldi. Öğrenciler için hazırladığımız haberimizde, tüm merak edilenler soruların yanıtlarına yer verdik.

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ 21 MART 2022? DÜZCE PAZARTESİ GÜNÜ KAR TATİLİ VAR MI?

Düzce il genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim kurumlarının 21 Mart tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Düzce Valisi Cevdet Atay’ın sosyal medya hesabından duyurduğu tatil kararında şu ifadelere yer verdi;

“Meteorolojik verilere göre; Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 21 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir.”

Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

lumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.



Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.



Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.



Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.