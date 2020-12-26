Düzce'de akıl almaz sayı! 5 günde 655 bin 200 lira ceza kesildi

Ülke genelinde hafta içi alınan tedbirlerden olan sokağa çıkma yasağında Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 208 kişiye 655 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar ile hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

VAKA SAYILARINDA AZALMA GÖRÜLDÜ

Tedbirler sayesinde vaka sayılarında azalma olduğu görülürken, Düzce’de 21 Aralık Pazartesi ve 25 Aralık Cuma günleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere yazılan cezalarda belli oldu.

TOPLAM 655 BİN 200 LİRA CEZA YAZILDI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından il genelinde çeşitli noktalarda gerçekleştirilen uygulamalar, kısıtlamada izinsiz dışarı çıkanlara yönelik faaliyetler kapsamında 5 günlük süre içerisinde 208 kişiye 655 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.