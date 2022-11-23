Düzce ve Sakarya'da eğitime deprem engeli!

Son dakika: Düzce ve Sakarya valileri Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bugün sabah 04:08 saatlerinde meydana gelen 5,9 deprem sonrası okulların tatil edildiğini duyurdu.

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Düzce ve Sakarya'da eğitime deprem engeli!

Son dakika: Düzce ve Sakarya valisi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bugün sabah 04:08 saatlerinde meydana gelen 5,9 deprem sonrası okulların tatil edildiğini duyurdu.

Düzce ve Sakarya'de Okullar tatil mi oldu?

Düzce Valisi Cevdet Atay ve Sakarya Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini söyledi. "Değerli hemşerilerimiz,İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun."

Düzce ve Sakarya'de kaç gün okullar tatil edildi?

Düzce Valisinin Cevdet Atay Çetin Oktay Kaldırım, açıkladığı bilgiye göre eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini söyledi.

Düzce'de Okullar tatil mi oldu, Düzce'de okullar kaç gün tatil edildi?Düzce'de Okullar tatil mi oldu, Düzce'de okullar kaç gün tatil edildi?Düzce'de Okullar tatil mi oldu, Düzce'de okullar kaç gün tatil edildi?

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