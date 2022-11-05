Düzce'de feci kaza: 4 araca çarparak durabildi

Kaza, Düzce’nin Bahçeşehir bölgesi 10 Bölge’de meydana geldi. Ersin K. idaresindeki 81 ASB 389 plakalı Opel marka otomobil rampa aşağı ilerlediği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kaldırıma çıktı, bir ağacı devirdi, ardından site bahçesinin tel örgülerini yıkıp, park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yan yatan otomobildeki sürücü Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

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ARAÇ SİTEYE UÇTU

Kazayı gören site sakinleri, “Rampa aşağıya otomobil hızlı bir şekilde geliyordu. Virajı alamadı sitenin bahçesine uçtu” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar bu bölgede zaman zaman kazaların yaşandığını, bunun için tedbir alınmasını istediler.

İNCELEME BAŞLATILDI

Meydana gelen kaza sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.