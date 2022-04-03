Düzce’de korkunç kaza! Tırla babasını ezdiNez, Gülşen'e meydan okudu! Sahnede dans ederken birden eteğini açtı! Konsere gelenler neye uğradıklarını şaşırdı!Kadıköy'de bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'nden Ramazan kutlaması! Sosyal medyada gündem oldu!Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu!, Çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkat! İşte 3 Nisan 2022 Pazar hava durumuAzerbaycan'ın başkenti Bakü'de korkunç olay! Gece kulübünde patlama gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var!Müptezel ne demek, TDK'ya göre Müptezel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?3 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSon Dakika: Putin ve Zelenskiy görüşmesinde flaş açıklama! Türkiye'de mi görüşecek?Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen BiyografisiGalatasaray 2 - 0 Fatih Karagümrük |Maç sonucu, özeti
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Düzce’de korkunç kaza! Tırla babasını ezdi

Düzce’de korkunç kaza! Tırla babasını ezdi

Düzce’de korkunç bir kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tır şoförü geri geri giderken babasını ezdi. Tırın altında kalan şahıs feci şekilde hayatını kaybetti.

Düzce’de korkunç kaza! Tırla babasını ezdi

Düzce Tem otoyolu Kaynaşlı gişelerinde herkesi şoke eden feci bir kaza meydana geldi. Yanlış şeride giren tır şoförü geri geri gitmek isterken babasının ölümüne neden oldu. Oğluna muavinlik yapan yaşlı adam tırın altında kalarak feci şekle hayatını kaybetti.

Düzce’de korkunç kaza! Tırla babasını ezdi

TIR SÜRÜCÜSÜ BABA KATİLİ OLDU

Alınan bilgilere göre Kaynaşlı gişelerinden TEM otoyoluna giren Miktad E.’nin kullandığı tır, Ankara istikametine girmesi gerekirken yanlışlıkla İstanbul yönüne giden şeride girdi. Yanlış yöne girdiğini fark eden tır sürücüsü Miktad E., otoyolda geri çıkmak istedi. Tır şoförünün babası Niyazi Erdoğan, oğluna muavinlik yapmak için tırdan inerek oğluna yön vererek yardım etmeye çalıştı. Ancak sürücü Miktad E. geri geri gelirken babasının arkasında olduğunu fark etmeyerek Niyazi Erdoğan’ı ezdi. Erdoğan, tırın altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. Sürücü Miktad E. tırı geri geri şeritten çıkarttıktan sonra park etti.

Düzce’de korkunç kaza! Tırla babasını ezdi

Miktad E. Babasını göremeyince tırdan inip aramaya başladı ve gördüğü manzara karşısında şok oldu. Babasının cansız bedeni ile karşılaştı.  Miktad E. durumu hemen sağlık ekiplerine ve otoyol girişindeki bölge trafik ekiplerine haber verdi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
12
12
12
12
12
12
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT