Düzce’de korkunç kaza! Tırla babasını ezdi

Düzce Tem otoyolu Kaynaşlı gişelerinde herkesi şoke eden feci bir kaza meydana geldi. Yanlış şeride giren tır şoförü geri geri gitmek isterken babasının ölümüne neden oldu. Oğluna muavinlik yapan yaşlı adam tırın altında kalarak feci şekle hayatını kaybetti.

TIR SÜRÜCÜSÜ BABA KATİLİ OLDU

Alınan bilgilere göre Kaynaşlı gişelerinden TEM otoyoluna giren Miktad E.’nin kullandığı tır, Ankara istikametine girmesi gerekirken yanlışlıkla İstanbul yönüne giden şeride girdi. Yanlış yöne girdiğini fark eden tır sürücüsü Miktad E., otoyolda geri çıkmak istedi. Tır şoförünün babası Niyazi Erdoğan, oğluna muavinlik yapmak için tırdan inerek oğluna yön vererek yardım etmeye çalıştı. Ancak sürücü Miktad E. geri geri gelirken babasının arkasında olduğunu fark etmeyerek Niyazi Erdoğan’ı ezdi. Erdoğan, tırın altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. Sürücü Miktad E. tırı geri geri şeritten çıkarttıktan sonra park etti.

Miktad E. Babasını göremeyince tırdan inip aramaya başladı ve gördüğü manzara karşısında şok oldu. Babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Miktad E. durumu hemen sağlık ekiplerine ve otoyol girişindeki bölge trafik ekiplerine haber verdi.