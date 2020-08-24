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Düzce'de Köy düğünde magandalar bir kişinin ölümüne sebep oldu

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, köy meydanında yapılan düğünde silahlarını ateşleyen maganda kurşunlarının isabet ettiği Gülhan Çetin (55) yaşamını yitirdi, Melek Çakır ise yaralandı.

Düzce'de Köy düğünde magandalar bir kişinin ölümüne sebep oldu

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, köy meydanında yapılan düğünde silahlarını ateşleyen maganda kurşunlarının isabet ettiği Gülhan Çetin (55) yaşamını yitirdi, Melek Çakır ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bıçkıyanı köyünde meydana geldi. Okan B.'nin köy meydanında düzenlenen düğününe gelen bazı magandalar, horon oynandığı sırada silahla havaya ateş açtı. Magandaların silahlarından çıkan mermiler Gülhan Çetin'in boğazına, Melek Çakır'ın ise koluna isabet etti. İki kadının yaralandığını görenler 112 Acil'e durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Gülhan Çetin'i özel bir hastaneye, kolundan yaralanan Melek Çakır'ı ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Gülhan Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gülhan Çetin'in düğün sırasında yanında oturan Özlem Kurnaz olay anını anlattı şöyle anlattı:

"Eşimin, akrabasının düğününe gittik. Orada oyun oynarken birden silah sesleri duymaya başladım. Solumda oturan orta yaşlı bir kadın ayaklarımın üzerine doğru düştü. O sırada şok geçirdim. Kanların boşaldığını gördüm. Çocuklarımı alıp olay yerinden uzaklaşmaya çalıştım. Eşim geldi ilk müdahaleyi erkek kardeşi ile yaptı. Daha sonra ambulans çağırdılar. Hastaneye geldik öldüğünü öğrendik" dedi.

Düğünde silahı ateşleyen şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

 

Düzce'de Köy düğünde magandalar bir kişinin ölümüne sebep oldu



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