Düzce'de vatandaşlar kapanma öncesi alışveriş için sokaklara akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma açıklamasının ardından Düzce'nin bir çok noktasında yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de her zaman olduğu gibi yine İstanbul Caddesi oldu. Kapanma öncesi çok sayıda vatandaş alışveriş için Kızılay Meydanı ve Spor Sokağa gitti. Bazıları kalabalıktan korktuğunu söylerken, esnaf ise satışlardan memnun olduğunu dile getirdi. Alışverişe gelen bazı vatandaşlar da kalabalığın göz korkutmasına rağmen tam kapanma sebebiyle mecburen alışverişe geldiklerini söyledi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI