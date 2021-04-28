Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?Düzce'de vatandaşlar kapanma öncesi alışveriş için sokaklara akın etti28 Nisan 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT 1'deHayallerini yazdılar! Öksüz ve yetimler isteklerini mektupla anlattıSu kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıBağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin tercihi oldu, Coğrafi işaretli bala pandemide talep arttıKoronavirüs Bilim Kurulu, tam kapanma öncesi toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak28 Nisan 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı|Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle Star'daKütahya’da yasa dışı bahis operasyonunda 1 kişi tutukladıAlaköprü sulama projesiyle devam ediyor! 8 bin 360 kişiye istihdam alanı yaratılacak
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Düzce'de vatandaşlar kapanma öncesi alışveriş için sokaklara akın etti

Düzce'de vatandaşlar kapanma öncesi alışveriş için sokaklara akın etti

Yarın başlayacak olan tam kapanma öncesi Düzce'de vatandaşlar alışveriş yapmak için şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Düzce'de vatandaşlar kapanma öncesi alışveriş için sokaklara akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma açıklamasının ardından Düzce'nin bir çok noktasında yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de her zaman olduğu gibi yine İstanbul Caddesi oldu. Kapanma öncesi çok sayıda vatandaş alışveriş için Kızılay Meydanı ve Spor Sokağa gitti. Bazıları kalabalıktan korktuğunu söylerken, esnaf ise satışlardan memnun olduğunu dile getirdi. Alışverişe gelen bazı vatandaşlar da kalabalığın göz korkutmasına rağmen tam kapanma sebebiyle mecburen alışverişe geldiklerini söyledi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Düzce'de vatandaşlar kapanma öncesi alışveriş için sokaklara akın etti

Düzce'de vatandaşlar kapanma öncesi alışveriş için sokaklara akın etti

Düzce'de vatandaşlar kapanma öncesi alışveriş için sokaklara akın etti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT