Düzceliler sokakta! 35 artçı deprem meydana geldi

Saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem sonrası oluşan artçı sarsıntılar araştırılan konular arasında. Detaylar harimizde.

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Düzceliler sokakta! 35 artçı deprem meydana geldi

Saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

DÜZCE'DE KAÇ ARTÇI DEPREM OLDU

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, şimdiye kadar 35 artçı sarsıntı kaydedildi.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

BAZI ESKİ BİNALAR HASAR GÖRDÜ

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

Düzce'de 5,9'luk deprem sonrası kaç artçı deprem oldu?

18 ARTÇI DEPREM DAHA KAYDEDİLDİ

Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintilerinin olacağını belirten AFAD, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz." dedi

Düzce'de 5,9'luk deprem sonrası kaç artçı deprem oldu? Düzce'de 5,9'luk deprem sonrası kaç artçı deprem oldu?

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