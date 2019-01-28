Düzcespor 1 - 1 Karşıyaka / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında Düzcespor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Düzcespor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 19. hafta maçında Düzcespor sahasında Karşıyaka ile 27.01.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Düzcespor - Karşıyaka maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.01.2019 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Düzcespor

Düzcespor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Kırşehir Belediyespor 19 10 6 3 33 20 36 13 2 Altındağ Belediyespor 19 9 6 4 26 18 33 8 3 Van BBSK 19 7 9 3 28 18 30 10 4 Esenler Erokspor 19 7 9 3 27 22 30 5 5 Çatalcaspor 19 8 6 5 24 24 30 0 6 Kızılcabölükspor 19 7 7 5 38 25 28 13 7 Sultanbeyli Belediyespor 19 7 7 5 22 20 28 2 8 Osmaniyespor FK 19 7 6 6 21 22 27 -1 9 Yeni Orduspor 19 7 5 7 25 20 26 5 10 Düzcespor 19 7 5 7 21 19 26 2 11 Ofspor 19 6 6 7 19 19 24 0 12 Elaziz Belediyespor 19 5 9 5 18 23 24 -5 13 Alibeyköyspor 19 6 5 8 26 29 23 -3 14 Karşıyaka 19 5 8 6 19 23 23 -4 15 Adıyaman 1954 SK 19 5 6 8 20 26 21 -6 16 Pazarspor 19 3 8 8 16 24 17 -8 17 Kemerspor 2003 19 4 4 11 15 32 16 -17 18 Bergama Belediyespor 19 2 6 11 19 33 12 -14

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