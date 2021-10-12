Düzlemsel ne demek, TDK'ya göre Düzlemsel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Düzlemsel ne demek? Düzlemsel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi düzlemsel kelimesi. Peki düzlemsel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre düzlemsel nedir, düzlemsel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DÜZLEMSEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Düzlemsel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre düzlemsel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düzlem niteliğinde olan

