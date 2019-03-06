Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada yaklaşık 15 yıldır Türk dizilerinin dünyanın çeşitli ülkelerinden, farklı kıtalardan talep görür hale geldiğini söyledi.

Düzyatan, “Türkiye, ABD’den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ülke. Dizilerimiz 140’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bu sayede, dünyada Türk dizilerini izleyen insanların ülkemize olan ilgisi ve ülkemizi görme arzusu, merakı artıyor. Sadece dizi setlerini ziyaret etmek için bile birçok turist ülkemizi ziyaret ediyor” dedi.

Düzyatan, uzun yıllar aralıksız olarak çekimlerin sürdüğü Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“Dizimizin Anadolu’nun yeni şekillendiği bir dönemde geçmesi, küçük beylikler arasındaki güç savaşları ve büyük bir imparatorluğun kurulma evresi konu olarak da izleyicilerimizde büyük bir merak uyandırdı. Bunun yanında, Ertuğrul hak, adalet ve merhamet kavramlarını bir arada bulunduran ve bu uğurda savaşan bir kahraman. ABD’nin Captain America’sı varsa, bizim de Ertuğrul’umuz var. Dünyada olup biten adaletsizliklerin karşısında böyle bir kahramanın olması sanırım herkese sıcak geldi. Ve tabi ki set işçisinden yönetmene kadar tüm ekibin işe olan inancı ve özverisi bunlara ek olarak da görsel alanda sunduğumuz yeniliklere ve kurmaya çalıştığımız dünya da eklenince her şey gerçekçi oldu. Tüm bu özveri, İngiliz metro dergisinde hakkında makaleler çıkan, neredeyse dünyanın tüm kıtalarında yayınlanan, başta Netflix olmak üzere birçok Pay TV’de yer alan bir yapı olmamızı sağladı.”

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

26 Temmuz, 1979 yılında dünyaya gelen Engin Altan Düzyatan İzmirlidir. Asıl kökeni Arnavut olan Engin Altan Düzyatan dizi oyuncusu ve sunucudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Engin Altan Düzyatan ilk olarak Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış

İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim adlı dizi ile televizyon ekranlarına çıkan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu ile yapımcıların dikkatini çekmiş 2005 yılında Kalbin Zamanı filmi ile beyaz perdeyle tanışmıştır. Sunuculuk deneyimini ise 2010 yılında 1 Milyon Canlı Para adlı yarışma programı ile edinmiştir

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenen Engin Altan Düzyatan bu evlilikten Emir Aras adında bir evlat sahibi olmuştur. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu ile herkesi etkilemeyi başarmıştır.

DİZİLERİ

2014 yılında Çırağan Baskını

2014 yılında Cinayet

2013 yılında Yol Ayrımı

2012 yılında Son

2010 yılında Şen Yuva

2010 yılında Kapalıçarşı

2009 yılında Bir Bulut Olsam

2008 yılında Cesaretin Var Mı Aşka?

2008 yılında Dantel

2007 yılında Sevgili Dünürüm

2007 yılında Affedilmeyen

2006 yılında Kızlar Yurdu

2006 yılında Sıla

2005 yılında Acı Hayat

2005 yılında Kadın Her Zaman Haklıdır

2005 yılında Belalı Baldız

2004 yılında Sil Baştan

2003 yılında Alacakaranlık

2003 yılında Mühürlü Güller

2003 yılında Hürrem Sultan

2002 yılında En Son Babalar Duyar

2002 yılında Koçum Benim