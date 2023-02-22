Dwayne Nelson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dwayne Nelson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dwayne Nelson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dwayne Nelson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dwayne Nelson 5 Eylül 1984 tarihinde Maghera şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dwayne Nelson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dwayne Nelson'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dwayne Nelson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dwayne Nelson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dwayne Nelson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dwayne Nelson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2001 yılında Ballymena

1 Temmuz 2004 yılında Coleraine

1 Temmuz 2005 yılında Limavady United

1 Temmuz 2007 yılında Dungannon

1 Temmuz 2009 yılında Ballymena

1 Temmuz 2016 yılında Glentoran

16 Ağustos 2019 yılında Moyola Park

1 Temmuz 2021 yılında Dungannon

Dwayne Nelson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dwayne Nelson şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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