DYK e kurs başvuru EKRANI: e kurs DYK öğretmen öğrenci başvuru 2021 nasıl yapılır?

DYK yaz kurslarının başlamasına sayılı günler kaldı. Kurslardan ders almak isteyen öğrencilerin öncelikle MEB'in linkinden başvuruda bulunmaları gerekiyor. Destekleme ve Yetiştirme kursları için başvurular 27 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Peki e kurs DYK öğretmen öğrenci başvuru 2021 nasıl yapılır? İşte DYK e kurs başvuru EKRANI...

DYK KURSU NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları 5 Temmuz'da başlayacak, 27 Ağustos'ta sona erecek.

E- KURS ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğitimde destek olmak amacıyla okullarda verilmesi planlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları için başvurular 21 Haziran'da başlamıştı. Öğrencilerin 27 Haziran 2021 tarihine kadar https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

MEB'den DYK kurslarının süreci ile ilgili yapılan açıklamada, ''Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılır. Kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden açılacak kurslar teklif edilir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır. Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.'' denildi.

OGM E-KURSLAR

DYK E-KURS BAŞVURU LİNKİ (MEB)

Yukarıda bulunan linkte; E-okul öğrenci girişi, Açık Lise Öğrenci Girişi ve Mezun Öğrenci Girişi şeklinde üç seçenek bulunmakta. Öğrenciler öğrenim durumuna göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numarasını, Öğrenci numarasını ve Nüfus Cüzdanı Seri No veya Cilt No bilgilerini girerek giriş yapabilir.

e-KURS DYK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

DYK KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılım şartları şöyle;

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerinden mezun olanlar

Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri

Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

İmam Hatip orta okulu öğrencileri

Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri.

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