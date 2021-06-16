Milli Eğitim Bakanlığından flaş karar: DYK kursları 8. sınıflar için Eylül'de değil Temmuz'da! 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan karara göre DYK kurslarının tarihleri öne çekildi.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin 5. maddesinin 7. fıkrasında değişikliğe giden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 8. sınıfların kurs tarihlerini Eylül ayından Temmuz ayına çekti.

Buna göre önceden 7 ile 11. sınıf öğrencileri ile Eylül'de kursa başlayan 8. sınıf öğrencileri, yeni karara göre 12. sınıf öğrencileri ile Temmuz ayında başlayacak.

Fıkranın yeni hali şöyle;



Yıllık düzenlenecek kurslar; 7 nci ve 11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için eylül, 8 inci ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında başlayacak şekilde planlanır.



Eski fıkra ise şu şekildeydi;



Yıllık düzenlenecek kurslar; 7 nci, 8 inci ve 11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için eylül, 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında başlayacak şekilde planlanır.