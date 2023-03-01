Dylan Adjei Hersey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Adjei Hersey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Adjei Hersey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dylan Adjei Hersey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dylan Adjei Hersey 6 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dylan Adjei Hersey Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dylan Adjei Hersey'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dylan Adjei Hersey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dylan Adjei Hersey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında AFC Wimbledon
1 Ağustos 2021 yılında Merstham
16 Ocak 2022 yılında AFC Wimbledon
2 Aralık 2022 yılında Eastbourne
2 Ocak 2023 yılında AFC Wimbledon
Dylan Adjei Hersey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dylan Adjei Hersey şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.