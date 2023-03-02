Dylan Berry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Berry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Berry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dylan Berry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dylan Berry 14 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dylan Berry Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Circle Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 28 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Berry'nin St. Albans City ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Dylan Berry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dylan Berry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Norwich U21
28 Ekim 2022 yılında St. Albans City
31 Mayıs 2023 yılında Norwich U21
Dylan Berry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dylan Berry şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.