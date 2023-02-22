Dylan Connolly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Connolly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Connolly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Connolly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Connolly 2 Mayıs 1995 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Edward Connolly şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Connolly Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dylan Connolly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dylan Connolly'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Connolly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_dylconnolly/

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Dylan Connolly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Connolly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Dylan Connolly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Connolly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Shelbourne U19

1 Ocak 2014 yılında Shelbourne

5 Şubat 2015 yılında Ipswich

1 Ocak 2016 yılında Bray Wanderers

1 Temmuz 2017 yılında Dundalk FC

3 Ocak 2019 yılında AFC Wimbledon

2 Eylül 2019 yılında Bradford

31 Mayıs 2020 yılında AFC Wimbledon

25 Ağustos 2020 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2021 yılında Northampton

31 Ocak 2022 yılında FC Morecambe

9 Ocak 2023 yılında Bohemians

Dylan Connolly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Connolly şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dylan Connolly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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