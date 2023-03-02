Dylan Gavin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Gavin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Gavin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dylan Gavin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dylan Gavin 16 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Dylan John Gavin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dylan Gavin Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Project Group Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dylan Gavin'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi 21 Mart 2023 tarihinde bitmektedir.
Dylan Gavin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dylan Gavin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Charlton U21
21 Ocak 2022 yılında Billericay
19 Şubat 2022 yılında Charlton U21
18 Ağustos 2022 yılında Tonbridge
1 Ocak 2023 yılında Charlton U21
14 Ocak 2023 yılında Welling Utd.
11 Şubat 2023 yılında Charlton U21
21 Şubat 2023 yılında Dulwich Hamlet
21 Mart 2023 yılında Charlton U21
Dylan Gavin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dylan Gavin şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.