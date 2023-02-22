Dylan Grimes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Grimes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Grimes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Grimes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Grimes 10 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Grimes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Grimes'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Grimes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Grimes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Grimes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Grimes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Shelbourne U19

1 Ocak 2016 yılında Shelbourne

31 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Sheriff YC

1 Temmuz 2019 yılında Longford Town

1 Ocak 2022 yılında Drogheda United

Dylan Grimes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Grimes şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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